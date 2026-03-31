Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je Saudijsku Arabiju sa 2:1 u prijateljskom meču odigranom na stadionu u Bačkoj Topoli.
MITROVIĆ ODUŠEVLJEN REMEK - DELOM PAVLOVIĆA: Jedan od najlepših golova u novoj istoriji reprezentacije...
Srbija - Saudijska Arabija
Mitrović je na ovom meču ušao sa klupe, doneo novu energiju i postigao pogodak za preokret i pobedu.
"Da dam gol. Ništa, to je bio cilj, da unesem nove energije, da povećam pretnju po bokovima. Imali smo više prostora među linijama mojim ulaskom. Teška utakmica, ne lepa za gledanje i igranje, ali bitan rezultat za nas. Idemo dalje", rekao je Mitrović.
Prokomentarisao je i pogodak Pavlovića.
"Naravno da sam znao. Fenomenalan gol, možda jedan od najlepših u novoj istoriji reprezentaciji. Ne prestaje da iznenađuje, nadamo se još takvih akrobacija. Gol je dao novu energiju i rešio utakmicu."
