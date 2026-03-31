Srbija je slavila nakon preokreta golovima Strahinje Pavlovića i Aleksandra Mitrovića.

Srbija - Saudijska Arabija

Mitrović je na ovom meču ušao sa klupe, doneo novu energiju i postigao pogodak za preokret i pobedu.

"Da dam gol. Ništa, to je bio cilj, da unesem nove energije, da povećam pretnju po bokovima. Imali smo više prostora među linijama mojim ulaskom. Teška utakmica, ne lepa za gledanje i igranje, ali bitan rezultat za nas. Idemo dalje", rekao je Mitrović.

Prokomentarisao je i pogodak Pavlovića.

"Naravno da sam znao. Fenomenalan gol, možda jedan od najlepših u novoj istoriji reprezentaciji. Ne prestaje da iznenađuje, nadamo se još takvih akrobacija. Gol je dao novu energiju i rešio utakmicu."

Ne propustiteFudbalOPŠIRNA KONFERENCIJA VELJKA PAUNOVIĆA! Selektor Srbije se obratio naciji posle pobede nad Saudijskom Arabijom!
Veljko Paunović
FudbalPAVLOVIĆ POSLE EVROGOLA PORUČIO: Gol za reprezentaciju je uvek poseban - nisam zadovoljan igrom u odbrani
Strahinja Pavlović
FudbalINFANTINO SAOPŠTIO: Iran će učestvovati na Svetskom prvenstvu
Fudbalska reprezentacija Irana
FudbalPODRHTAVA ZENICA - KO IDE NA MUNDIJAL? Bosna igra meč decenije protiv Italije! Češka vodi iz svlačionice!
profimedia-1087795884.jpg

Poluvreme Srbija - Saudijska Arabija