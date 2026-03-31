Fudbalska reprezentacija tzv. Kosova igra finale baraža za plasman na Svetsko prvenstvo u fudbalu, a rival je Turska.

Među navijačima tzv. Kosova je i poznata Marigona Gona, najpoznatija navijačica Olimpijakosa - bratskog kluba Crvene zvezde.

Ona je pozirala odevena u dres tzv. Kosova i na taj način je pružila podršku toj reprezentaciji.

Posle utakmice na kojoj je snimljena na TV-u, otkriven njen identitet, pa smo saznali da ima 25 godina, da je poreklom sa Kosova i Metohije, ali su njeni roditelji 2004. godine emigrirali u Nemačku, gde je i završila školu za medicinsku sestru.

Na kraju je njen dom postala Grčka, gde se zaljubila u poznatog navijača Olimpijakosa, koji joj je preneo ljubav prema crveno-belima.

Ove njene fotografije, u dresu tzv. Kosova, sigurno će razočarati navijače Zvezde, koji su u bratskom odnosu sa pristalicama Olimpijakosa, koji podržava i sama Marigona.

