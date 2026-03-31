Istorijska pobeda fudbalera Japana.

Prvi put u istoriji Japanci su savladali Englesku. U pitanju je, doduše, prijateljska utakmica, ali svakako predstavlja iznenađenje.

Na čuvenom Vembliju, u sklopu priprema za predstojeći Mundijal, Japan je golom Kaoru Mitoma, inače član engleskog Brajtona, pogodio mrežu Engleza.

Selektor Engleske Tomas Tuhel imao dosta briga dva i po meseca pred start Mundijala. Na utakmici protiv Japana izveo je praktično rezervnu postavu zbog odsustva većeg broja igrača zbog povreda. U timu nisu bili Hari Kejn, Džordan Henderson, Džad Belingem, Aron Ramsdejl, Džon Stons, Deklan Rajs, Bukajo Saka...

Ali i sastav koji je izašao na teren bio je strahovito jak: Pikford, Vajt, Konsa, Geji, O'Rajli, Anderson, Mejnu, Palmer, Foden, Gordon i Rodžers. Ulazili su još Boven, Hol, Solanke, Livramento, Garner i Rašford.