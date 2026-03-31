SUSRET U ANTALIJI: Iranski fudbaleri se sastali sa predsednikom FIFA
Infantino je sa Floride doptovao u turski grad Antaliju gde je Iran danas igrao prijateljsku utakmicu protiv Kostarike (5:0) i razgovarao je sa predstavnicima Fudbalskog saveza i fudbalerima Irana.
"Fifa će nastaviti da podržava tu reprezentaciju kako bi osigurala najbolje uslove u njihovoj pripremi za Svetsko prvenstvo", naveo je Infantino na društvenim mrežama.
Za vreme intoniranja himne Irana, igrači i zvaničnici držali su fotografije dece koja su navodno ubijena u američkim i izraelskim napadima, koji su počeli 28. februara.
Svetsko prvenstvo održaće se od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku.
Iran bi trebalo da igra protiv Novog Zelanda i Belgije u Los Anđelesu 15. i 21. juna, dok je duel sa Egiptom zakazan za 26. jun u Sijetlu.
Iranski zvaničnici nedavno su tražili da svoje utakmice na turniru odigraju u Meksiku, nakon izjava američkog predsednika Donalda Trampa da postoji bezbednosni rizik njihovog dolaska u SAD.
Infantino je rekao da će Iran igrati u SAD i da raspored takmičenja neće biti promenjen.
(Beta)