Fudbal
TABAKOVIĆ IZAZVAO ZEMLJOTRES U ZENICI: Ovako su Bosanci izjednačili protiv Italije u finišu meča
Reprezentacija Bosne i Hercegovine uspela je da kruniše veliku inicijativu i izjednači protiv Italije golom Harisa Tabakovića u 79. minutu.
Tabaković je nedugo pre toga ušao u igru, a onda sa dva metra ugurao loptu u mrežu.
Dedić je prošao po desnoj strani i centrirao, Džeko je loptu spustio glavom, a Tabaković je ubacio u mrežu.
Žalili su se Italijani na faul, ali je sudija Turpan bio neumoljiv.
