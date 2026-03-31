Reprezentacija Bosne i Hercegovine uspela je da kruniše veliku inicijativu i izjednači protiv Italije golom Harisa Tabakovića u 79. minutu.

Tabaković je nedugo pre toga ušao u igru, a onda sa dva metra ugurao loptu u mrežu.

Dedić je prošao po desnoj strani i centrirao, Džeko je loptu spustio glavom, a Tabaković je ubacio u mrežu.

Žalili su se Italijani na faul, ali je sudija Turpan bio neumoljiv.