LAŽNA DRŽAVA OSTALA BEZ MUNDIJALA! Muk u Prištini: Turska postavila tzv Kosovo na svoje mesto i ide na SP
Fudbaleri Turske slavili su nad tzv Kosovom sa 1:0 i plasirali se na Svetsko prvenstvo.
Turci su u Prištini opravdali ulogu favorita, a jedini gol na meču postigao je Akturtoglu u 53. minutu.
Turska je do kraja uspela da sačuva prednost i da se domogne svog prvog plasmana na Mundijal posle više od dve decenije.
Turci sada idu u grupu D, gde su još SAD, Australija i Paragvaj i nema dileme da će biti među favoritima za plasman u narednu rundu.
Svetsko prvenstvo održaće se od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku.
