Slušaj vest

Fudbaleri Turske slavili su nad tzv Kosovom sa 1:0 i plasirali se na Svetsko prvenstvo.

Turci su u Prištini opravdali ulogu favorita, a jedini gol na meču postigao je Akturtoglu u 53. minutu.

Turska je do kraja uspela da sačuva prednost i da se domogne svog prvog plasmana na Mundijal posle više od dve decenije.

Turci sada idu u grupu D, gde su još SAD, Australija i Paragvaj i nema dileme da će biti među favoritima za plasman u narednu rundu.

 Svetsko prvenstvo održaće se od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku.

