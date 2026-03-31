Fudbalska repezentacija Švedske plasirala se na Svetsko prvenstvo pošto je u više nego uzbudljivom meču savladala Poljsku sa 3:2.

Junak Švedske je Viktor Đekereš, koji je u 88. minutu "zapalio" ovu skandinavsku zemlju.

Švedska je na stadionu u Solni povela golom Elange u 19. minutu, da bi 14 minuta kasnije izjednačio Zalevski.

Lagerbilk je u finišu prvog poluvremena ponovo doneo radost Šveđanima.

Na 2:2 izjednačio je Sviderski u 55. minutu.

A onda ludnica u finišu meča. Šveđani su tri puta šutirali ka golu, pogodili i stativu, da bi Đekereš bio najprisebniji.

Švedska će igrati u grupi F, gde će za rivale imati Holandiju, Japan i Tunis.