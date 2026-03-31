Šveđani su tri puta šutirali ka golu, pogodili i stativu, da bi Đekereš bio najprisebniji i odveo Švedku na Mundijal
NIJE IBRAHIMOVIĆ, ALI JE ZLATAN: Pogledajte kako je Viktor Đekereš odveo Šveđane na Svetsko prvenstvo
Fudbalska repezentacija Švedske plasirala se na Svetsko prvenstvo pošto je u više nego uzbudljivom meču savladala Poljsku sa 3:2.
Junak Švedske je Viktor Đekereš, koji je u 88. minutu "zapalio" ovu skandinavsku zemlju.
Švedska je na stadionu u Solni povela golom Elange u 19. minutu, da bi 14 minuta kasnije izjednačio Zalevski.
Lagerbilk je u finišu prvog poluvremena ponovo doneo radost Šveđanima.
Na 2:2 izjednačio je Sviderski u 55. minutu.
A onda ludnica u finišu meča. Šveđani su tri puta šutirali ka golu, pogodili i stativu, da bi Đekereš bio najprisebniji.
Švedska će igrati u grupi F, gde će za rivale imati Holandiju, Japan i Tunis.
