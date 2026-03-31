Ni više od 20 šuteva ka golu Egipta nisu bili dovoljni za makar jedan pogodak
EGIPAT NIJE SRBIJA: "Faraoni" odoleli Španiji
Fudbalske reprezentacije Španije i Egipta odigrale su nerešeno bez golova u prijateljskoj utakmici.
Selektor "Crvene furije" Luis De la Fuente izmenio je za meč u Barseloni čak 10 igrača koji su igrali protiv Srbije. Jedini starter je bio Lamin Jamal.
Španija je igrala svoju igru, napadala, ali nikako nije uspevala da dođe do gola. Selektor Španaca je u nastavku uveo prvu postavu, ali ni više od 20 šuteva ka golu Egipta nisu bili dovoljni za makar jedan pogodak.
