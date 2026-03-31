Drama sa srećnim krajem.

Tako se može ukratko opisati finale baraža za odlazak na Svetsko prvenstvo između Bosne i Hercegovine i Italije.

Foto galerija sa finalnih utakmica

 "Zmajevi" su posle velike borbe slavili u penal seriji sa 4:1 i plasirali se na Mundijal koji se od 11. juna igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

Bosna će igrati u grupi B, gde će za rivale imati selekcije Švajcarske, Kanade i Katara.

Ovo je za "zmajeve" prvi plasman na Svetsko prvenstvo od 2014. godine, a Italija će propustiti i treći Mundijal zaredom.

FudbalGORI BOSNA - ZMAJEVI SE POSLE DRAME I PENAL LUTRIJE PLASIRALI NA MUNDIJAL: Italija treći put uzastopno ostala bez Svetskog prvenstva!
Mundijal radost Izvor: Drustvene mreže