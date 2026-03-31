Ovo je za "zmajeve" prvi plasman na Svetsko prvenstvo od 2014. godine
Fudbal
OVAKO JE BOSNA PROŠLA NA MUNDIJAL: Pogledajte penal seriju posle koje je usledilo veliko slavlje u Zenici
Slušaj vest
Drama sa srećnim krajem.
Tako se može ukratko opisati finale baraža za odlazak na Svetsko prvenstvo između Bosne i Hercegovine i Italije.
Foto galerija sa finalnih utakmica Foto: Emma Wallskog / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Michal CIZEK / AFP / Profimedia, Armend NIMANI / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
"Zmajevi" su posle velike borbe slavili u penal seriji sa 4:1 i plasirali se na Mundijal koji se od 11. juna igra u SAD, Kanadi i Meksiku.
Bosna će igrati u grupi B, gde će za rivale imati selekcije Švajcarske, Kanade i Katara.
Ovo je za "zmajeve" prvi plasman na Svetsko prvenstvo od 2014. godine, a Italija će propustiti i treći Mundijal zaredom.
5 · Reaguj
Komentariši