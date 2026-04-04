Afrička reprezentacija je posle poraza od Austrije i Nemačke u prijateljskim utakmicama prethodnih dana otpustila selektora Ota Ada, mada se njegova klupa "drmala", pre svega, zbog teškog debakla i izostanka sa Afričkog kupa nacija.

On je i pored toga uspeo da Ganu odvede na Mundijal, ali kao da se samo čekao razlog da mu se uruči otkaz.

Razlaz sa Adom je došao na dva i po meseca pred start Svetskog prvenstva i Gana mora brzo da reaguje i dovede trenera koji će je voditi na planetarnoj smotri.

Izbor je, prema navodima vodećih medija u Gani, pao na Leva i navodno je dogovor između dve strane jako blizu.

Lev ne radi od 2021. godine, kada je napustio kormilo selekcije Nemačke, koju je predvodio od završetka Mundijala 2006. godine.

Najveći uspeh je ostvario 2014. godine, kada je sa Nemcima osvojio Svetsko prvenstvo u Brazilu.

Erve Renar, za kog se očekuje da će biti smenjen sa mesta selektora Saudijske Arabije, pominjao se kao rešenje za Ganu, ali iza kulisa je izgleda odrađen strašan posao sa Levom.

Gana će na Mundijalu igrati u grupi L, a rivali će joj biti Engleska, Hrvatska i Panama.

