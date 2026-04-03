BAVARCI BEZ NAJBOLJEG PROTIV KRALJA? Ogroman hendikep za Bajerrn pred Real!
Bavarci pred jedan od najvažnijih mečeva u sezoni imaju ogroman problem.
Naime najbolji strelac Bavaraca Hari Kejn neće igrati u subotu protiv Frajburga u Bundesligi, a neizvestan je za prvi meč četvrtfinala Lige šampiona protiv Reala, saopštio je trener kluba iz Minhena Vensan Kompani.
Kejn je najbolji strelac Bajerna ove sezone, dao je čak 48 golova na 40 utakmica u svim takmičenjima.
"Kejn je dobro trenirao do nedelje, a onda je osetio nešto u skočnom zglobu dok je bio na reprezentativnim obavezama. To će uticati na sutrašnju utakmicu, neće biti dostupan. Ipak, optimista sam u vezi sa utorkom. Nije idealno, voleo bih da je bio protiv Frajburga, ali kako stvari stoje danas, to nije moguće", rekao je Belgijanac nakonferenciji za medije u petak.
Kejn je u Ligi šampiona postigao 10 golova i deli drugo mesto sa Entonijem Gordonom iz Njukalsa. Na prvom mestu je Realov Kilijan Mbape (13).
