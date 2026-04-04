Fudbaler Crvene zvezdeMarko Arnautović govorio je o propalom transferu u Rapid iz Beča minulog leta.

Pregovori sa ekipom iz Beča su bili blizu kraja, ali je onda usledio obrt i Arnautović je pojačao Crvenu zvezdu.

Marko Arnautović u dresu Crvene zvezde

- Između Rapida i mog brata (koji mu je menadžer) je bilo kontakta mnogo pre Crvene zvezde. Želeo sam da se vratim u svoj zemlju, u Beč. Hteo sam da to podarim navijačima. Znam da je mnogo ljudi u Austriji želelo da me vidi u Bundesligi, da igram za Rapid - pričao je Arnautović za austrijske medije.

Austrijski fudbaler srpskih korena, otkrio je zbog čega se sve okrenulo u suprtnom smeru.

- Krenulo je dobrim tokom, ali vrlo brzo je sve to počelo da liči na harakiri. Jednog dana ću pričati o tome, ali sada nije vreme. Mnogo nesmotrenih stvari je bilo u svemu tome, tako da sam brzo izašao iz svega - objasnio je Marko Arnautović.

Velika konferencija Kurir sporta i FSS - "Put šampiona"

Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) u sredu, 8. aprila, organizuju veliku konferenciju "Put šampiona" posvećenu razvoju omladinskog fudbala. Ovaj događaj publika će moći da prati uživo na portalu Kurir.rs od 10 časova, a najvažnije momente i zaključke i u tekstovima i prilozima koje ćemo objavljivati na Kurirovom sajtu, televiziji, u dnevnim novinama i na društvenim mrežama.

Ekskluzivni gosti iz UEFA, FIFA, pet panela, svi bitni faktori srpskog fudbala i još mnogo toga čeka Vas u sredu uživo na Kuriru.

