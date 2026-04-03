Jedan od najzasdlužnijih za veličanstveni uspeh BiH je njihov najbolji igrač u poslednji 30 godina proslavljeni Edin Džeko koji se nažalost povredio u meču sa Italijom.

Džeko je pobedu proslavio u zagrljaju supruge Amre, a njihov poljubac brzo je postao viralan na društvenim mrežama.

Inače, Edin i Amra Džeko u braku su od 2016. godine i imaju četvoro dece – Unu, Danija, Daliju i Hanu, dok Amra iz prvog braka ima i ćerku Sofiju.

Pre nego što je započela romansu sa Džekom, Amra je živela u Los Anđelesu, gde je gradila karijeru kao glumica i manekenka. Ipak, zbog ljubavi je odustala od tih planova, napustila Ameriku i preselila se u Italiju kako bi bila sa njim. Amra je inače ćerka poznatog političara.

Upoznavanje

Njihova ljubav počela je 2012. godine, tiho i nenametljivo, daleko od reflektora. Amra, uspešna manekenka i glumica, iza sebe je već imala jedan brak sa srpskim biznismenom i ćerku Sofiju, kojoj je bila potpuno posvećena.

Život ju je vodio između Pariza i Beograda, ali se nakon razvoda vratila u Sarajevo – tamo gde je sve dobilo novi smisao.

Sa Džekom je pronašla stabilnost, ali i partnerstvo koje prevazilazi klasične okvire.

Zajedno su izgradili porodicu – dobili četvoro dece, i stvorili svet u kojem, uprkos slavi i obavezama, vladaju jednostavnost i bliskost.

Jedan od najlepših detalja njihove svakodnevice krije se u jednostavnoj odluci – da deca spavaju sa majkom, kako bi otac mogao da se odmori posle napornih utakmica.

Podrška i razumevanje

Jer iza svakog uspešnog sportiste stoji neko ko razume, ko podržava i ko veruje – čak i kada stvari ne idu kako treba.

"U vreme ručka idem kući jer je to prilika da provedem vreme sa Edinom. Najčešće pravim nešto zdravo, a kad nas uhvati nostalgija onda spremam bosanska jela. Živimo vrlo mirno, posvećeni smo porodici jer znamo koliko je bitno da budemo tu uz decu dok rastu. Kako se Una rodila i ne spavamo više zajedno Una i Dani spavaju sa mnom da bi tata mogao bolje da se odmori", rekla je Amra.

Na kraju, možda upravo ta ravnoteža između terena i kuće čini njegovu priču posebnom.

Jer trofeji blede, stadioni se menjaju, ali ono što ostaje – jesu ljudi koji su bili tu od početka.



