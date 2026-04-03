Slušaj vest

Jedan od najzasdlužnijih za veličanstveni uspeh BiH je njihov najbolji igrač u poslednji 30 godina proslavljeni Edin Džeko koji se nažalost povredio u meču sa Italijom.

NEREALNO! Supruga Edina Džeka pokazala stomak posle PET POROĐAJA! Amra se skinula u kupaći i ostavila sve U ČUDU! (FOTO) Foto: Printskrin/Instagram

Džeko je pobedu proslavio u zagrljaju supruge Amre, a njihov poljubac brzo je postao viralan na društvenim mrežama.

Inače, Edin i Amra Džeko u braku su od 2016. godine i imaju četvoro dece – Unu, Danija, Daliju i Hanu, dok Amra iz prvog braka ima i ćerku Sofiju.

Pre nego što je započela romansu sa Džekom, Amra je živela u Los Anđelesu, gde je gradila karijeru kao glumica i manekenka. Ipak, zbog ljubavi je odustala od tih planova, napustila Ameriku i preselila se u Italiju kako bi bila sa njim.  Amra je inače ćerka poznatog političara.

Upoznavanje

Njihova ljubav počela je 2012. godine, tiho i nenametljivo, daleko od reflektora. Amra, uspešna manekenka i glumica, iza sebe je već imala jedan brak sa srpskim biznismenom i ćerku Sofiju, kojoj je bila potpuno posvećena.

Život ju je vodio između Pariza i Beograda, ali se nakon razvoda vratila u Sarajevo – tamo gde je sve dobilo novi smisao.

Sa Džekom je pronašla stabilnost, ali i partnerstvo koje prevazilazi klasične okvire.

Zajedno su izgradili porodicu – dobili četvoro dece, i stvorili svet u kojem, uprkos slavi i obavezama, vladaju jednostavnost i bliskost.

Jedan od najlepših detalja njihove svakodnevice krije se u jednostavnoj odluci – da deca spavaju sa majkom, kako bi otac mogao da se odmori posle napornih utakmica.

Podrška i razumevanje

Jer iza svakog uspešnog sportiste stoji neko ko razume, ko podržava i ko veruje – čak i kada stvari ne idu kako treba.

"U vreme ručka idem kući jer je to prilika da provedem vreme sa Edinom. Najčešće pravim nešto zdravo, a kad nas uhvati nostalgija onda spremam bosanska jela. Živimo vrlo mirno, posvećeni smo porodici jer znamo koliko je bitno da budemo tu uz decu dok rastu. Kako se Una rodila i ne spavamo više zajedno Una i Dani spavaju sa mnom da bi  tata mogao bolje da se odmori", rekla je Amra.

Na kraju, možda upravo ta ravnoteža između terena i kuće čini njegovu priču posebnom.

Jer trofeji blede, stadioni se menjaju, ali ono što ostaje – jesu ljudi koji su bili tu od početka.


Velika konferencija Kurir sporta i FSS - "Put šampiona"

Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) u sredu, 8. aprila, organizuju veliku konferenciju "Put šampiona" posvećenu razvoju omladinskog fudbala. Ovaj događaj publika će moći da prati uživo na portalu Kurir.rs od 10 časova, a najvažnije momente i zaključke i u tekstovima i prilozima koje ćemo objavljivati na Kurirovom sajtu, televiziji, u dnevnim novinama i na društvenim mrežama.
Ekskluzivni gosti iz UEFA, FIFA, pet panela, svi bitni faktori srpskog fudbala i još mnogo toga čeka Vas u sredu uživo na Kuriru.

screenshot-4.jpg
amra-dzeko.jpg
79879879879.jpg

