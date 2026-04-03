Fransis Kahigao, sportski direktor Spartaka iz Moskve, osvrnuo se na mandat aktuelnog trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića u prestonici Rusije.

Kahigao je istakao da odluka o otkazu nije bila stvar ličnog afiniteta, već preka potreba kluba za stabilnošću koju ranije nije imao:

- To nije pitanje mišljenja, to je realnost. Spartak je žudio za konstantnošću i kontinuitetom, a ako pogledate prošlost kluba, toga jednostavno nije bilo. Težim određenoj stabilnosti u radu - ako nešto funkcioniše, sačuvaj to, ali ako vidiš da ne ide, moraš se zaustaviti i uvesti promene u projekat - bio je direktan Kahigao za ruske medije.

On je priznao da je ekipa pod Stankovićem imala svetle trenutke, ali da to nije bilo dovoljno za dugoročnu saradnju kakvu su u Moskvi planirali.

- Bilo je dobrih rezultata i postojala je tendencija ka poboljšanju, ali se taj proces prekinuo. Ljudi sa strane vide samo ono što leži na površini, ali unutar kluba situacija je bila jasna.

Kahigao je otkrio i zanimljive detalje samog ugovora koji je Stanković potpisao, naglasivši da je klub od starta bio oprezan.

- Ugovor je bio potpisan sa određenim uslovima koji su nam omogućavali da ga raskinemo po skraćenom postupku ako stvari ne krenu kako treba. Razumeli smo da saradnja možda neće biti dugovečna, pa Dejanu nismo ni ponudili višegodišnji projekat, već kratak ugovor sa jasnim mehanizmima za raskid - otkrio je Španac.

Na kraju, Kahigao je podvukao da je prelomni trenutak došao u novembru, kada je postalo očigledno da je Spartaku potreban novi pravac.

- Sa Dejanom smo seli i dogovorili se. Doneta je očigledna odluka da je neophodno da se rastanemo i privučemo novog trenera. Želim da naglasim da je u tom momentu promena na klupi bila apsolutno neophodna za dobrobit kluba - zaključio je Kahigao.

Velika konferencija Kurir sporta i FSS - "Put šampiona"

Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) u sredu, 8. aprila, organizuju veliku konferenciju "Put šampiona" posvećenu razvoju omladinskog fudbala. Ovaj događaj publika će moći da prati uživo na portalu Kurir.rs od 10 časova, a najvažnije momente i zaključke i u tekstovima i prilozima koje ćemo objavljivati na Kurirovom sajtu, televiziji, u dnevnim novinama i na društvenim mrežama.

Ekskluzivni gosti iz UEFA, FIFA, pet panela, svi bitni faktori srpskog fudbala i još mnogo toga čeka Vas u sredu uživo na Kuriru.

