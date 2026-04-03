Fudbalska reprezentacija Srbije je nedavno pobedila ovogodišnjeg učesnika na Mundijalu, selekciju Saudijske Arabije, rezultatom 2:1 - u prijateljskom okršaju odigranom u Bačkoj Topoli.

Iako su se pojavile informacije da bi Erve Renar baš posle meča sa Srbijom mogao da napusti kormili Saudijaca, to se na kraju ipak nije desilo - Renar ostaje!

Poraz od Srbije nije imao mnogo veze sa tim, nego nezadovoljstvo iskusnog stručnjaka brojnim stvarima koje mu se dešavaju u Saudijskoj Arabiji otkako mu je počeo drugi mandat na klupi te selekcije. Međutim, Renar je prelomio i rešio da ostane na klupi!

Francuskom stručnjaku ovo će biti treće učešće na Mundijalu, jer je prethodno vodio Maroko 2018. godine i Saudijsku Arabiju na prethodnom izdanju u Kataru, kada je u prvom kolu napravila senzaciju i pobedila Argentinu.

Ovog puta Arabija će biti u grupi sa Španijom, Urugvajem i Zelenortskim ostrvima.

