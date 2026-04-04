U saudijskoj Premijer ligi počelo je 27. kolo, a vodeći Al Nasr je na svom terenu ubedljivo savladao poslednjeplasiranu ekipu Al Najme rezultatom 5:2 i učvrstio se na čelu tabele sa 70 bodova.

Ovaj meč je obeležio i povratak na teren Kristijana Ronalda, koji je mesec dana pauzirao zbog povrede, a večeras se vratio u svom stilu - golovima.

Slavni Portugalac, koji je u februaru napunio 41 godinu, bio je dvostruki strelac za ekipu Al Nasra. Svoj prvi gol u večerašnjem meču postigao je iz penala u 56. minutu, a sedamnaest minuta kasnije je još jednom zatresao mrežu, ovoga puta posle centaršuta Bušala sa desne strane za vođstvo domaćih od 4:2.

Prethodno je Al Tulaji u 44. minutu doveo goste u vođstvo, a Al Nasr je okrenuo golovima Al Hamdana i Manea u nadoknadi vremena prvog poluvremena. Na 2:2 je izjednačio Felipe Kardoso na početku drugog poluvremena, ali je zatim Ronaldo rešio pitanje pobednika, a Sadio Mane se u nadoknadi vremena pobrinuo za ''petardu''.

Kristijano Ronaldo u dresu Al Nasra Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

Inače, Ronaldo je stigao do 23 postignuta gola ove sezone u šampionatu Saudijske Arabije, ali još zanimljiviji podatak je da je dostigao brojku od 967 golova na zvaničnim utakmicama u karijeri, pa se večeras za još dva koraka približio magičnoj brojci od hiljadu golova koja bi bila kruna njegove blistave karijere.

