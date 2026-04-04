Tokom priprema za veliki derbi u Limi (Peru), deo strukture na tribini stadiona srušio se na okupljene navijače. Prema prvim izveštajima, jedna osoba je poginula, dok je više desetina ljudi zadobilo povrede, a među njima su žene, deca i mladi navijači.

Incident se dogodio na stadionu Alehandro Viljanueva (poznatom i kao Matute), domu popularnog peruanskog kluba Alianca Lima. Hiljade fanova okupilo se na "banderazu" tradicionalnom okupljanju sa zastavama i pesmama uoči subotnjeg derbija protiv najvećeg rivala, Univerzitarija de Deportes. Atmosfera se nažalost pretvorila u haos kada je došlo do urušavanja dela tribine na jugu.

Prema izjavama peruanskog Ministarstva zdravlja, najmanje 47 do 60 osoba je povređeno, od čega su neki u teškom stanju. Hitne službe su brzo intervenisale, a povređeni su prebačeni u obližnje bolnice.

Stadion Alehandro Viljanueva Foto: Connie FRANCE / AFP / Profimedia

Među povređenima su i maloletnici i deca, što ovu tragediju čini još težom.

U prvim trenucima nakon incidenta kružile su informacije da se radi o urušavanju zida ili strukture tribine zbog prenatrpanosti. Međutim, klub Alianca Lima i vatrogasne službe su ubrzo demantovali da je došlo do većeg strukturnog oštećenja stadiona. Tačan uzrok se još uvek istražuje, a moguće je da je u pitanju kombinacija velike gužve, starije infrastrukture i naglog pokreta mase.

Policija je pokrenula istragu, a na terenu su bili prisutni i pripadnici hitne pomoći koji su izvlačili ljude iz gomile. Video snimci koji su se brzo proširili društvenim mrežama prikazuju scene panike i očaja, dok navijači pokušavaju da pomognu jedni drugima.

Stadion Alehandro Viljanueva nije prvi put u centru pažnje kada su u pitanju bezbednosni incidenti na fudbalskim utakmicama u Peruu.

Fudbal u ovoj zemlji nosi ogromnu strast, ali nažalost, ponekad i preveliku gužvu na tribinama.

Derbi između Aliance i Univerzitarija jedan je od najžešćih u južnoameričkom fudbalu. Umesto slavlja i navijanja, ovaj put porodice stradalih i čitav fudbalski Peru tuguju.

Do sada nema zvanične odluke da li će se derbi u subotu igrati po planu ili će biti odložen.

