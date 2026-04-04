U važnoj utakmici 15. kola kolumbijskog prvenstva između petoplasiranog Juniora i sedmoplasiranog Deportiva iz Kalija, viđena je bizarna situacija.

Glavni sudija Ortiz je na utakmici odigranoj u Barankilji pokazao drugi žuti karton fudbaleru domaćeg tima, ali je potom poništio svoju odluku i tako izbegao pokazivanje crvenog kartona.

Hermein Penja je dobio žuti karton u 16. minutu, a desetak minuta kasnije je zaradio drugu javnu opomenu. Ortiz je pokazao drugi žuti karton Penji, ali ne i crveni karton, pa je usledila burna reakcija gostujućih fudbalera.

Tražili su od arbitra da isključi fudbalera Juniora, ali to se nije dogodilo.

Pogledajte bizarnu situaciju koja obilazi svet putem društvenih mreža:

Inače, Deportivo je pobedio na ovoj utakmici rezultatom 2:1.

Prednost je gostima doneo Titi u 31. minutu, a isti igrač je u 72. minutu bio strelac drugog gola za svoj tim.

Luis Murijel je u 88. minutu sa bele tačke smanjio zaostatak domaćina.

