MISTERIJA IZA TRAGEDIJE NA STADIONU! Klub izneo šokantne tvrdnje! Fudbaleri pokušali da pomognu, pojavili se uznemirujući snimci
Uoči derbija Alijanca i Univerzitarija, tokom prazničnog okupljanja navijača pred Vaskrs dogodila se nesreća sa tragičnim ishodom.
Jedna osoba je poginula, a preko 60 je povređeno. Među njima su žena i deca.
Prve informacije su govorile da je deo tribine pao, a potom su se pojavile i drugačiji navodi.
Klub Alijanca iz Lime koji igra na stadionu "Alehandro Viljanueva", na kojem je došlo do tragedije, oglasio se saopštenjem u kojem ističe da žali zbog onoga što se dogodilo, ali da nije došlo do urušavanja konstrukcije stadiona.
Vatrogasna brigada je poručila da je struktura južne tribine očuvana i da deluje da je u dobrom stanju.
Ovakvi navodi tragičnom događaju daju dozu misterije, jer nije jasno šta se dogodilo i kako je jedan navijač poginuo.
Pojedini lokalni mediji tvrde da je došlo do tuče navijača i da je to dovelo do stampeda.
Na društvenim mrežama su se pojavili uznemirujući snimci i fotografije sa stadiona. Tako možemo da vidimo da su fudbaleri pokušali da pomognu, a da su povređeni navijači ležali na podu.
