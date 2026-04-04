Ima veliku želju najbolji strelac u istoriji reprezentacije Brazila da zaigra na predstojećem Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku, ali Karlo Anćeloti ima drugačije planove.

Brazilski novinari navode da Anćeloti nije zvao Nejmara u reprezentaciju jer nema kontinuitet dobrih igara, a kao "šlag na tortu" desio se i karton zbog kojeg će propustiti duel protiv Flamenga koji je veoma bitan za Santos.

Ne samo to, činjenica je i da Nejmar nije bio na 100 odsto u poslednjih par godina, što bi moglo i da šteti nacionalnom timu.

Nejmar

Kako navode brazilski predstavnici medija, 24 igrača su sigurna od 26 koje će voditi Anćeloti, a Nejmar nije među njima.

Za preostala dva mesta bore se tri igrača, a to su Endrik, Igor Tijago i Lukas Paketa.

Anćeloti želi da ne zavisi od jedne zvezde, da ima kvalitetan i mlad tim, a za Nejmara u čitavoj priči očigledno nema mesta.

