NAJBOLJI STRELAC U ISTORIJI BRAZILA NE IDE NA SVETSKO PRVENSTVO?! Nejmaru se bliži najveći poraz u karijeri
Ima veliku želju najbolji strelac u istoriji reprezentacije Brazila da zaigra na predstojećem Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku, ali Karlo Anćeloti ima drugačije planove.
Brazilski novinari navode da Anćeloti nije zvao Nejmara u reprezentaciju jer nema kontinuitet dobrih igara, a kao "šlag na tortu" desio se i karton zbog kojeg će propustiti duel protiv Flamenga koji je veoma bitan za Santos.
Ne samo to, činjenica je i da Nejmar nije bio na 100 odsto u poslednjih par godina, što bi moglo i da šteti nacionalnom timu.
Kako navode brazilski predstavnici medija, 24 igrača su sigurna od 26 koje će voditi Anćeloti, a Nejmar nije među njima.
Za preostala dva mesta bore se tri igrača, a to su Endrik, Igor Tijago i Lukas Paketa.
Anćeloti želi da ne zavisi od jedne zvezde, da ima kvalitetan i mlad tim, a za Nejmara u čitavoj priči očigledno nema mesta.
Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) u sredu, 8. aprila, organizuju veliku konferenciju "Put šampiona" posvećenu razvoju omladinskog fudbala. Ovaj događaj publika će moći da prati uživo na portalu Kurir.rs od 10 časova, a najvažnije momente i zaključke i u tekstovima i prilozima koje ćemo objavljivati na Kurirovom sajtu, televiziji, u dnevnim novinama i na društvenim mrežama.
Ekskluzivni gosti iz UEFA, FIFA, pet panela, svi bitni faktori srpskog fudbala i još mnogo toga čeka Vas u sredu uživo na Kuriru.
Kurir sport/sportske.net
