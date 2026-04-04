Ima veliku želju najbolji strelac u istoriji reprezentacije Brazila da zaigra na predstojećem Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku, ali Karlo Anćeloti ima drugačije planove.

Brazilski novinari navode da Anćeloti nije zvao Nejmara u reprezentaciju jer nema kontinuitet dobrih igara, a kao "šlag na tortu" desio se i karton zbog kojeg će propustiti duel protiv Flamenga koji je veoma bitan za Santos.

Ne samo to, činjenica je i da Nejmar nije bio na 100 odsto u poslednjih par godina, što bi moglo i da šteti nacionalnom timu.

Kako navode brazilski predstavnici medija, 24 igrača su sigurna od 26 koje će voditi Anćeloti, a Nejmar nije među njima.

Za preostala dva mesta bore se tri igrača, a to su Endrik, Igor Tijago i Lukas Paketa.

Anćeloti želi da ne zavisi od jedne zvezde, da ima kvalitetan i mlad tim, a za Nejmara u čitavoj priči očigledno nema mesta.

Ne propustiteFudbalMISTERIJA IZA TRAGEDIJE NA STADIONU! Klub izneo šokantne tvrdnje! Fudbaleri pokušali da pomognu, pojavili se uznemirujući snimci
Tragedija na stadionu, Lima, Peru
FudbalSUDIJA POKAZAO DRUGI ŽUTI KARTON FUDBALERU, ALI ODBIO DA GA ISKLJUČI?! Pogledajte jednu od najbizarnijih scena sa fudbalske utakmice
žuti karton
FudbalHOROR! ZID STADIONA SE SRUŠIO NA NAVIJAČE! Južna tribina odjednom pala! Ima i poginulih, teško povređeni žene i deca
Stadion Alehandro Viljanueva
FudbalDVA KORAKA BLIŽI 1.000 GOLU! Kristijano Ronaldo se u velikom stilu vratio na teren posle nezgodne povrede!
Kristijano Ronaldo u dresu Al Nasra

Nole i Nejmar igraju fudbal na ulicama Monte Karla