Ko se seća Nevena Subotića, stamenog defanzivca koji je odigrao 36 utakmica za fudbalsku reprezentaciju Srbije i postigao dva gola?

Subotić je karijeru završio pre par godina, a od tada mu se život potpuno promenio.

Bivši igrač Borusije iz Dortmunda rešio je da se odrekne lagodnog života, ostao je bez silnih miliona kada je povukao potez koji je sve šokirao i ogroman novac donirao onima kojima je to najpotrebnije, a u ispovesti za "Bild" otkrio je kako trenutno živi.

- Moja imovina je skoro nestala. Donirao sam oko četiri miliona evra i radim na volonterskoj osnovi. Imam svoju fondaciju, a troškove putovanja i administracije pokrivam iz svog džepa. Igrao sam profesionalni fudbal 14 godina, ali nisam imao mnogo godina sa milionskom platom. To je bilo neko vreme u Borusiji. U svakom slučaju, moj novac je ograničen - istakao je on, pa dodao:

- I dalje živim u Dortmundu, zato što mi je tu sedište fondacije. Kada smo se devojka i ja razišli, fondacija je postala centar mog života. Tokom života su mi veze često pucale zbog selidbi. Prvo bekstvo iz Jugoslavije, zatim deportacija iz Nemačke, pa novi početak u Sjedinjenim Američkim Državama, pa povratak u Majnc...

Istakao je i kako je na vreme shvatio da ga materijalne stvari ne ispunjavaju.

- Kao igrač sam imao brze automobile, vilu sa đakuzijem… Delovao sam ekstremno i bez razmišljanja. Sve se promenilo 2010. godine, kada sam poželeo da imam kontrolu nad svojim životom. Dve godine kasnije sam osnovao fondaciju - zaključio je Subotić.

