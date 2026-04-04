SUDIJA BRUTALNO NOKAUTIRAO TRENERA! Nestvarne scene na fudbalskoj utakmici! Džeki Čen arbitar uništio pomoćnika jednim potezom (VIDEO)
Sudija Luis Alegre je u 82. minutu utakmice između Sport Hakiljas i Magdalena pokazao crveni karton jednom igraču gostujućeg tima. U tom trenutku, član stručnog štaba gostiju je uleteo na teren i krenuo da napadne sudiju plastičnom flašom.
Umesto da se povuče, Alegre je izveo snažan karate udarac nogom direktno u vrat i glavu napadača. Pomoćni trener je pao na teren, a sudija nije ni ispustio crveni karton iz ruke.
Nakon ovog udarca izbila je opšta tuča, pa je morala da interveniše policija kako bi smirila situaciju i bezbedno izvela sudiju sa terena.
Incident se odigrao u ligi okruga Casma, a snimak cele scene brzo je obišao internet zbog neverovatne brzine i preciznosti sudijinog udarca. Mnogi su ga odmah prozvali "Džeki Čen sudija“.
