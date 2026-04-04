ITALIJANI TRAŽILI ISPLATU PREMIJA PRE UTAKMICE PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE! U Zenici su doživeli debakl! Komšije ih vratile u surovu realnost
Ovu informaciju je objavila "La Republika".
Radi se o otprilike 10.000 evra po igraču koliko su igrači očekivali u slučaju da pobede Bosnu i Hercegovinu i plasiraju se na Svetsko prvenstvo.
Zahtev su izneli neposredno pre meča u Zenici.
Gatuzo urazumio fudbalere
Selektor Đenaro Gatuzo je odlučno zaustavio pregovore. Poručio je igračima da o bilo kakvim bonusima nema smisla razgovarati pre nego što obezbede plasman na Mundijal.
To je treći put zaredom da se Azzurri nisu uspeli kvalifikovati na Svetsko prvenstvo.
