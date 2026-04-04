Ovu informaciju je objavila "La Republika".

Radi se o otprilike 10.000 evra po igraču koliko su igrači očekivali u slučaju da pobede Bosnu i Hercegovinu i plasiraju se na Svetsko prvenstvo.

Zahtev su izneli neposredno pre meča u Zenici.

Gatuzo urazumio fudbalere

Selektor Đenaro Gatuzo je odlučno zaustavio pregovore. Poručio je igračima da o bilo kakvim bonusima nema smisla razgovarati pre nego što obezbede plasman na Mundijal.

Edin Džeko na meču Bosna i Hercegovina - Italija Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Italija je na kraju poražena nakon izvođenja jedanaesteraca.

To je treći put zaredom da se Azzurri nisu uspeli kvalifikovati na Svetsko prvenstvo.

Velika konferencija Kurir sporta i FSS - "Put šampiona"

Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) u sredu, 8. aprila, organizuju veliku konferenciju "Put šampiona" posvećenu razvoju omladinskog fudbala. Ovaj događaj publika će moći da prati uživo na portalu Kurir.rs od 10 časova, a najvažnije momente i zaključke i u tekstovima i prilozima koje ćemo objavljivati na Kurirovom sajtu, televiziji, u dnevnim novinama i na društvenim mrežama.
Ekskluzivni gosti iz UEFA, FIFA, pet panela, svi bitni faktori srpskog fudbala i još mnogo toga čeka Vas u sredu uživo na Kuriru.

Ne propustiteFudbalBIVŠI REPREZENTATIVAC SRBIJE OSTAO BEZ SILNIH MILIONA! Povukao potez koji je sve šokirao, život mu se POTPUNO PROMENIO: "Moja imovina je skoro nestala..."
Neven Subotić
FudbalRODITELJI SU MU SRBI, A ON JE BOG HRVATSKOG FUDBALA! Radio je kao automehaničar do 22. godine, pušio paklu cigara dnevno i imao 100 kilograma...
Dado Pršo
FudbalNAJBOLJI STRELAC U ISTORIJI BRAZILA NE IDE NA SVETSKO PRVENSTVO?! Nejmaru se bliži najveći poraz u karijeri
FudbalMISTERIJA IZA TRAGEDIJE NA STADIONU! Klub izneo šokantne tvrdnje! Fudbaleri pokušali da pomognu, pojavili se uznemirujući snimci
Tragedija na stadionu, Lima, Peru

Slavlje fudbalera Bosne i Hercegovine Izvor: Irena Klein slike