Epizoda Romelua Lukakua u Napoliju bliži se kraju, a Fenerbahče je već uspostavio kontakt sa okruženjem belgijskog robusnog centarfora, kako bi ispitao mogućnost njegovog dolaska u Istanbul tokom letnog prelaznog roka, prenosi "Gazeta delo Sport".

Situacija između Lukakua i Napolija dodatno se zakomplikovala nakon što je fudbaler odlučio da se ne vrati na treninge kluba, već da ostane u Belgiji i tamo radi na oporavku.

Takav potez razbesneo je čelnike Napolija i trenera Antonija Kontea, koji sada razmatraju disciplinske mere protiv njega.

Romelu Lukaku Foto: SERENA CAMPANINI/ANSA, FOTOAGENZIA / imago sportfotodienst / Profimedia, Gabriele Siri/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Sve to je dodatno je podgrejalo spekulacije o njegovom odlasku.

Podseća ova situacija na slučaj Viktora Osimena, koji je nakon sukoba sa upravom napustio Napoli i pojačao Galatasaraj.

Lukaku se na teren vratio početkom godine, nakon što je zbog povrede zadnje lože propustio prvi deo sezone. Ipak, očigledno je da još uvek traži pravu formu i fizičku spremu, a fokus mu je na Svetskom prvenstvu.

Iskusnom napadaču ugovor ističe naredne godine, što dodatno otvara prostor za potencijalni transfer u ambiciozni Fener.

