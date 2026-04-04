Epizoda Romelua Lukakua u Napoliju bliži se kraju, a Fenerbahče je već uspostavio kontakt sa okruženjem belgijskog robusnog centarfora, kako bi ispitao mogućnost njegovog dolaska u Istanbul tokom letnog prelaznog roka, prenosi "Gazeta delo Sport".

Situacija između Lukakua i Napolija dodatno se zakomplikovala nakon što je fudbaler odlučio da se ne vrati na treninge kluba, već da ostane u Belgiji i tamo radi na oporavku.

Takav potez razbesneo je čelnike Napolija i trenera Antonija Kontea, koji sada razmatraju disciplinske mere protiv njega.

Romelu Lukaku

Sve to je dodatno je podgrejalo spekulacije o njegovom odlasku.

Podseća ova situacija na slučaj Viktora Osimena, koji je nakon sukoba sa upravom napustio Napoli i pojačao Galatasaraj.

Lukaku se na teren vratio početkom godine, nakon što je zbog povrede zadnje lože propustio prvi deo sezone. Ipak, očigledno je da još uvek traži pravu formu i fizičku spremu, a fokus mu je na Svetskom prvenstvu.

Iskusnom napadaču ugovor ističe naredne godine, što dodatno otvara prostor za potencijalni transfer u ambiciozni Fener.

Velika konferencija Kurir sporta i FSS - "Put šampiona" Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) u sredu, 8. aprila, organizuju veliku konferenciju "Put šampiona" posvećenu razvoju omladinskog fudbala. Ovaj događaj publika će moći da prati uživo na portalu Kurir.rs od 10 časova, a najvažnije momente i zaključke i u tekstovima i prilozima koje ćemo objavljivati na Kurirovom sajtu, televiziji, u dnevnim novinama i na društvenim mrežama.

Ekskluzivni gosti iz UEFA, FIFA, pet panela, svi bitni faktori srpskog fudbala i još mnogo toga čeka Vas u sredu uživo na Kuriru.

Kurir sport / Sportske.net

