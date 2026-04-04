Kevin De Brujne je konačno ponovo na terenu, a belgijski reprezentativac je govorio za "Gazetu" i otkrio je zašto je baš odabrao Napoli.

Kaže da je razlog - najbolja ponuda za njega i porodicu.

„Zato što je imao najbolji projekat za mene i moju porodicu. Hteo sam da nastavim da igram na visokom nivou i u Napoliju je to bilo moguće. To je bila najbolja odluka za sve. Moram da budem srećan u svom poslu i u životu. Imam troje male dece, porodicu, i želim da učinim sve da njima bude dobro. Naravno, drugačije je nego u Engleskoj – mentalitet, klima, način života. Nije bilo lako promeniti posle deset godina u Mančesteru, ali sada smo se prilagodili, dobro smo. I svi smo srećni.“

Na konstataciju novinara da se radi o "posebnom" igraču, De Brujne je rekao:

"Ne znam šta podrazumevate pod ‘posebnim’. Mislim da sam dobar igrač, ali ne i posebna osoba. Imam svoje kvalitete kao igrač i kao i svi trudim se da radim svoj posao najbolje što mogu, ali ne osećam se drugačije od drugih. Kao što sam rekao, moja karijera je moja karijera, ono što sam uradio je razlog zašto ljudi tako govore, ali to je prošlost. Naravno da će mi pomoći u budućnosti u nekim stvarima, ali kao osoba sam isti", rekao je on.

Da li će karijeru završiti u Napoliju?

„Ne znam, ne razmišljam o tome sada. Nisam takav tip, imam ugovor i u Napoliju mi je zaista lepo. Pokušavam da uživam u trenutku, mislim da mogu da igram još nekoliko godina, a kada mi telo kaže da stanem – stajem. Ali za sada se osećam dobro.“

Kaže i da je malo izgubio interesovanje za fudbal.

„Valjda je to normalno posle 30 godina. Ponekad izgubiš malo interesovanja, kao u svakom poslu", rekao je De Brujne.

