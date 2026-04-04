Derbi 29, pretposlednjeg kola preliminarne faze Super lige Srbije biće igran u Humskoj, gde će se sastati Partizan i Čukarički. Domaći će voditi borbu za drugo mesto pred plej-of, trenutno za Vojvodinom zaostaju jedan bod, dok će gosti sa Banovog brda pokušati da izbore plasman u gornji deo tabele, neposredno pred podelu lige na dva dela.

„Nama će uvek očekivanja biti najveća“, kazao je na startu razgovora novi šef struke Čukaričkog Marko Jakšić, koji je potom nastavio:

„Sigurno ne u Humsku da se branimo, već da čekamo svoju priliku. Naravno, poštujemo rivala, poštujemo rad trenera Blagojevića i siguran sam da će naš rival izgledati mnogo bolje nego u prethodne dve utakmice. I oni su imali dve nedelje da se vrate na staro, da uigraju neke stvari, verujem da nas čeka neizvesna utakmica. Moramo da budemo izuzetno koncentrisani u svim fazama igre, kako bismo došli do dobrog rezultata.“

Jakšić je potencirao upravo koncentraciju i fokus, kao dve stvari koje bi u derbiju u Humskoj mogle da budu odlučujuće.

„U globalu, ako se osvrnemo na igre Čukaričkog, ono što je najbolnija tema je kontinuitet. A da bismo došli do vezanih pobeda, moramo da imamo fokus i koncentraciju. To sve sve stiče kroz dobar rad na treninzima, a mi smo tokom ove pauze radili na pravi način, momci su bili na vrhunskom nivozu. Vidim veliku želju kod njih i to me raduje, energija je ozbiljna, tako da sa nestrpljenjem očekujemo meč protiv Partizana.“

Za razliku od nekih prethodnih susreta, i ambijent bi trebalo da bude drugačiji, sa daleko više publike.

„To je motivacija za svakog aktera sportskog događaja, bez publike nema nikakvog smisla… Verujem da će to prijati i jednima i drugima, a voleo bih da bude što više ljudi na tribinama.“

Partizan ima skup kvalitetnih pojedinaca, ali se ipak dva pojačanja u zimskom prelaznom roku posebno izdvajaju.

„Sa Stefanom Mitrovićem i Sašom Zdjelarom su dobili iskustvo, koje im je bilo potrebno, da bi imali potreban balansa sa sjajnim mladim igračima. U prvom delu sezone to su činili još Natho, Zahid, Milošević. Zdjelar je doneo čvrstinu na sredini terena, a imaju i Mitrovića koji je komandant pozadi. Ali, isto tako, i Čukarički ima dosta igrača sa sličnim, reprezentativnim i međunarodnim iskustvom. Svakako nas čeka lepo nadigravanje“, istakao je Jakšić.

Na pitanje da li je priprema za mečeve protiv Partizana i Crvene zvezde drugačija u odnosu na ostale rivale, Jakšić je kazao:

„Iskreno, za svaku utakmicu se isto prepremam, moja fudbalska filozofija je takva, idemo da napadnemo, da probamo da nađemo propuste u njihovoj igri. Dobro, jeste drugačiji ambijent protiv večitih rivala, ali to je samo pozitivno, lepše se osećate na terenu kad igrate protiv takvih ekipa sa tolikim brojem navijača.“

Čukarički je pobedom protiv Železničara dva kola pre podele lige uzeo sudbinu u svoje ruke, a zadovoljan tom činjenicom je i Jakšić.

„Uvek kažem mojim igračima, ukoliko mogu u životu da zavise samo od sebe, to je najbolja situacija. Ako nam date dva tasa, i da zavisiš od toga koji će prevagnuti, ili da biraš da zavisi samo od tebe, uvek sam za to da sami odlučujemo o svojoj sudbini. Gledam sebe i svoje momke, ako budemo pravi i budemo sakupljali bodove, druge će se nameštati tako da nam odgovaraju, uvek neko mora da kiksne u međusobnim okršajima.“

U sredu je Čukarički odigrao i kontrolni meč protiv člana Srpske lige „Vojvodina“ Divoša (2:2), a Jakšić je imao šta da vidi u tom susretu.

„Videli smo neke stvari, na koga možemo ozbiljnije da računamo, videli smo neke omladince. Biće praska da igramo sredom prijateljske utakmice, ne bi li se momci iz omladinskog fudbala adaptirali, da im bude lakše kad se priključe prvom timu, da budu već spremni. Isto, ti mečevi su vrlo korisni da igrači koji imaju manju minutažu budu u ritmu, da imaju taj osećaj šta treba da pruže na terenu.“

Na kraju, Jakšić je pomenuo i kadrovsku situaciju u ekipi.

„Miloš Cvetković će pauzirati zbog žutih kartona, Stojković ima mali problem sa leđima, ostali su, Bogu hvala, zdravi.“

