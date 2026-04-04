Slušaj vest

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković najavio je duel njegove ekipe i Radnika iz Surdulice.

Zvezda sutra od 17 časova gostuje Radniku u meču 29. kola Super lige Srbije, a Stanković zna šta očekuje od ovog susreta.

"Očekujemo tvrd meč, kao i svaka ekipa koja igra protiv Crvene zvezde, očekujemo da će se dobro organizovati i probati da izvuku najbolje iz tog meča. Za nas, kao i uvek tri boda su najvažnija, za to smo radili. Malo se reprezentativna pauza odužila, jedva sam čekao da se vrate momci. Vratili su se zdravi, tako da smo spremni da završimo sezonu onako kako svi očekujemo", rekao je Stanković.

Dodao je Stanković da očekuje motivisan Radnik.

Dejan Stanković

"Totalna motivacija, velika motivacija, kao i kod svakoga ko igra protiv Crvene zvezde. Videli ste i poslednju utakmicu pred pauzu. Radnički Niš je došao organizovan i motivisan da odnese što više sa Marakane. Mi nećemo menjati naš pristup, oni su i sa promenom trenera zadržali organizaciju, dobar blok, dobre kontre i polukontre. Biće zahtevno, takođe i put će biti zahtevan, teren je sa veštačkom travom, ali to neće promeniti naš odnos. Volim da kažem da nije važno protiv koga igraš, već za koga igraš", dodao je trener Zvezde i istakao da su van stroja i dalje Miloš Veljković i Mirko Ivanić.

BONUS VIDEO: