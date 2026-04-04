Tragične vesti potresle su fudbalsku javnost.

Tokom utakmice Kupa veterana lažne države Kosovo, fudbaler Bariljeve, Ljiridon Gubetini (43), se srušio, a potom i preminuo.

Foto: Printscreen / Facebook / FC Barileva

Prema dostupnim informacijama, tragedija se dogodila u petak oko 17.35 časova, odmah po završetku prvog poluvremena.

Gubetini se srušio, lekari su mu momentalno ukazali pomoć, ali spasa nije bilo. Prema prvim informacijama, sumnja se da je uzrok smrti srčani udar, ali će tačan uzrok biti poznat nakon obdukcije koja je naložena od strane tužilaštva.

- Tokom utakmice Kupa između FK Bariljeva i KFV Dečani, nakon završetka prvog poluvremena, Ljiridon je izgubio svest i napustio nas, ostavljajući veliku prazninu i duboku tugu kod svih koji su ga poznavali. Pamtićemo ga kao izuzetnog čoveka, poštovanog i bliskog timu veterana, koji je uvek davao svoj doprinos srcem i posvećenošću - navodi se u saopštenju kluba za koji je Gubetini nastupao.

BONUS VIDEO: