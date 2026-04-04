Proteklih godina FK Crvena zvezda izgradio je imidž na klincima iz svoje omladinske škole.

Ove sezone punim sjajem zablistao je Vasilije Kostov, a pre njega Veljko Milosavljević, Andrija Maksimović, Aleksa Damjanović, Kosta Nedeljković, Jovan Mijatović, Ognjen Mimović, Strahinja Stojković...

I sam je nekada bio Zvezdino dete - Dejan Stanković Foto: Starsport

Stanković zna da nagradi rad i zalaganje

Dejan Stanković, trener fudbalera Crvene zvezde, odlučio je da na utakmicu u Surdulici protiv Radnika povede omladinca kojeg je trenirao proteklih nedelju dana. Zbog reprezentativne pauze nedostajalo je mnogo igrača, pa je strateg crveno-belih prvom timu priključio nekoliko juniora.

- Bili su dobri treninzi. Tokom pauze bili su baš zahtevni. Pokazali su se momci dobro. Vodićemo Subotića, to je momak koji je “iskočio” od te grupe. Ide sa nama za Surdulicu, videćemo da li će dobiti minute, ili ne. Trenirao je samo par dana sa nama, ali svakako jedan zanimljiv igrač - otkrio je Dejan Stanković.

Vasilije Subotić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Krilo i napadač

Vasilije Subotić rođen je 5. januara 2008. godine i polivalentan je fudbaler, za kojeg u Crvenoj zvezdi kažu, da može da igra na poziciji krila, ali i bočnog napadača. Igrao je za sve selekcije crveno-belih počev od one kada je imao 15 godina.

Tokom jeseni plavokosi momak iz Beograda igrao je za mlađe omladince crveno-belih, a onda ga je Nenad Milijaš priključio juniorima. Nedavno je potpisao profesionalni ugovor sa Crvenom zvezdom, a u juniorskom pogonu ima odigrane četiri utakmice, tri gola i asistenciju.

Vasilije Subotić prilikom potpisivanja profesionalnog ugovora sa Svetozarom Mijailovićem i Nikolom Jelićem Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Zadužio dres sa brojem 91

Ono što je posebno zanimljivo, jeste da je u ekonomatu prvog tima Crvene zvezde, kod čuvenog ekonoma Stojana MIlanovića mladi Vasilije Subotić zadužio crveno-beli dres sa brojem 91. Prošle sezone, taj broj imao je Lazar Jovanović, koji je u junu 2025. prešao u Štutgart u transferu vrednom 5.000.000 evra.

Vasilije Subotić kako u Crvenoj zvezdi kažu važi za modernog krilnog igrača kojeg odlikuju brzina i prodornost, a izuzetno je opasan u igri "jedan na jedan". Za krilnog fudbalera ima veoma dobar osećaj za gol, što potvrđuje njegova statistika iz omladinske lige.

Redovan je član mlađih selekcija Srbije (trenutno je u selekciji do 18 godina). Iz generacije je 2008. kojoj pripadaju Vasilije Kostov i Aleksa Damjanović.

Velika konferencija Kurir sporta i FSS - "Put šampiona" Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) u sredu, 8. aprila, organizuju veliku konferenciju "Put šampiona" posvećenu razvoju omladinskog fudbala. Ovaj događaj publika će moći da prati uživo na portalu Kurir.rs od 10 časova, a najvažnije momente i zaključke i u tekstovima i prilozima koje ćemo objavljivati na Kurirovom sajtu, televiziji, u dnevnim novinama i na društvenim mrežama.

Ekskluzivni gosti iz UEFA, FIFA, pet panela, svi bitni faktori srpskog fudbala i još mnogo toga čeka Vas u sredu uživo na Kuriru.