Trener fudbalera ČukaričkogMarko Jakšić rekao je da svi u klubu nestrpljivo očekuju meč protiv Partizana i istakao da vidi veliku želju kod igrača.

Još nije poznato da li će iskusni golman Vladimir Stojković ponovo stati na gol u Humskoj:

- Miloš Cvetković sigurno propušta meč zbog kartona, a Stojković ima mali problem sa leđima - rekao je Jakšić između ostalog pred duel sa crno-belima.

U slučaju da Stojković propusti meč na stadionu Partizana, izvesno će među stative stati Đorđe Nikolić.

Podsetimo, Partizan i Čukarički će sastati u nedelju od 19.00.

