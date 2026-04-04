Slušaj vest

FK Crvena zvezda je blizu rastanka sa standardnim levim bekom Nairom Tiknizjanom, međutim, uprava aktuelnog srpskog šampiona već ima spremnu zamenu u slučaju da Gruzin na leto ode sa Marakane.

Reč je o Brazilcu Maikonu, levom beku, koji trenutno nastupa za Levski iz Sofije - preneo je "Meridian sport".

1/10 Vidi galeriju Železničar - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Brazilac rođen 2000. godine je verovatno najbolji bek u bugarskom šampionatu. Na 36 mečeva u sezoni, upisao je pet golova i sedam asistencija, što je skrenulo pažnju čelnika crveno-belih.

Nije jedina opcija. U fokusu je i Aleksa Terzić, kao što su domaći mediji još ranije pisali, ali i nekoliko stranaca.

Prema “Transfermarktu” – vrednost mu je 3.500.000 evra. Levski ga je platio 250.000 evra na leto 2024. godine. Pre dolaska u Bugarsku, nastupao je u rodnom Brazilu za nekoliko klubova.

Maikon je kao i Tiknizjan – ofanzivan bek. Čini se da na Marakani traže takve bočne defanzivne igrače. Treba uzeti u obzir i da nema pasoš Evropske unije, te da bi se vodio kao stranac u Superligi Srbije.

BONUS VIDEO: