Fudbaleri Mančester sitija plasirali su se u polufinale engleskog FA kupa, pošto su u četvrtfinalu, na svom terenu pobedili Liverpul 4:0.
Fudbal
POKER SITIJA ZA POLUFINALE FA KUPA: Liverpul ponižen na "Etihadu"
Prednost Sitiju doneo je Erling Haland golom iz penala u 39. minutu, da bi isti igrač vođstvo uvećao pogotkom u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena.
Treći gol za Siti postigao je Antoan Semenjo u 50. minutu, a konačan rezultat je u 57. minutu postavio Haland, svojim trećim pogotkom na utakmici.
Liverpul je imao šansu da do pogotka dođe iz penala u 64. minutu, ali je golman Sitija Džejms Traford odbranio udarac Mohameda Salaha sa "bele tačke".
(Beta)
