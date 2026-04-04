Fudbaleri Real Sosijedada pobedili su na svom terenu u San Sebastijanu Levante 2:0, u utakmici 30. kola španske Primere.
REAL SOSIJEDAD UPISAO NOVI TRIJUMF: Levante nemoćan u San Sebastijanu
Prednost Sosijedadu doneo je Hon Martin golom u 30. minutu, a konačan rezultat je postavio Brais Mendes pogotkom u 83. minutu.
Real Sosijedad je šesti na tabeli sa 41 bodom, dok Levante zauzima pretposlednje, 19. mesto sa 26 bodova.
Real Sosijedad će u narednom kolu u San Sebastijanu dočekati Alaves, dok će Levante u Valensiji biti domaćin protiv Hetafea.
(Beta)
