OFK Beograd se vraća na Karaburmu!

Uprava Romantičara dobila je danas licencu, jer je komisija FSS izašla na teren i odobrila upotrebu stadiona za utakmice Superlige.

OFK Beograd Omladinski stadion

To znači da će sve utakmice do kraja Superlige fudbaleri OFK Beograda igrati na svom Omladinskom stadionu, odnosno da je završeno putešestvije i domaćinstvo u Zaječaru.

Omladinski stadion na Karaburmi dobio je novo ruho, izvršena je ozbiljna rekonstrukcija. Postavljene su nove stolice na tribinama, obnovljena je VIP loža, izgrađena još jedna sa restoranom po najvišim standardima, tu su i LED reflektori…

- Povratak OFK Beograda na Omladinski stadion predstavlja izuzetno važan trenutak za naš klub, navijače i ceo sportski kolektiv. Nakon perioda rada i ulaganja, dočekali smo da se vratimo na Karaburmu, tamo gde pripadamo - isakao je generalni direktor kluba Balša Terzić.

Urađena je ozbiljna rekonstrukcija postojećih objekata.

- U proteklom periodu sprovedena je ozbiljna rekonstrukcija stadiona. U potpunosti je obnovljena zapadna tribina, rekonstruisani su sanitarni čvorovi na celom objektu, a postavljena su i nova sedišta na istočnoj i zapadnoj tribini. Posebna pažnja posvećena je unapređenju uslova za goste i partnere, obnovljena je VIP loža na zapadu, dok je na istočnoj strani izgrađena potpuno nova VIP loža sa restoranom koja je urađena po najvišim standardima. Rekonstruisane su i svlačionice, koje danas spadaju među najlepše u Srbiji.

Ono što je novost, OFK Beograd će na Omladinskom stadionu moći da igra utakmice u večernjim terminima.

- Takođe, izgrađen je moderan media centar za potrebe novinara, a stadion je opremljen najsavremenijim LED reflektorima u skladu sa UEFA standardima, čime su stvoreni uslovi za organizaciju utakmica na najvišem nivou“. Otkrio je Balša Terzić i koju utakmicu će „romantičari“ prvu odigrati na svom terenu, i pozvao verne navijače da ispune tribine. „Prvu utakmicu na našem stadionu odigraćemo protiv Radnika Surdulice u četvrtak. Verujem da će naši navijači prepoznati značaj ovog trenutka i bez obzira na radni dan pozivamo ih da dođu u što većem broju da zajedno otvorimo novo poglavlje u istoriji kluba - zaključio je generalni direktor Balša Terzić.

Prvu narednu utakmicu na Omladinskom stadionu fudbaleri OFK Beograda odigraće u 30. kolu 8. aprila u sredu, kada će ugostiti Radnik iz Surdulice.

