Prednost Kaljariju doneo je Sebastijano Espozito golom iz penala u 30. minutu, a izjednačenje Sasuolu Ulises Garsija pogotkom u 50. minutu.

Pobedonosan gol za Sasuolo postigao je Andrea Pinamonti u 78. minutu.

Gol koji je postigao vezista Sasuola Luka Lipani u 70. minutu poništen je zbog ofsajda nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.

Srpski vezista u ekipi Sasuola Nemanja Matić ušao je u igru u 58. minutu.

Sasuolo zauzima 10. mesto na tabeli sa 42 boda, dok se Kaljari, koji je danas pretrpeo svoj četvrti uzastopni poraz u Seriji A, nalazi na 15. poziciji sa 30 bodova.

Sasuolo će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Đenove, dok će Kaljari dočekati Kremoneze.

(Beta)