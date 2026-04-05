Milovan Rajevac nije ostvario želju da postane selektor srpske fudbalske reprezentacije, iako je to želeo.

Imao je Milovan Rajevac ponudu za klupu Orlova posle Mundijala u Južnoj Africi 2010. godine, ali je nije prihvatio.

Milovan Rajevac na dodeli Zlatne lopte FSS Foto: © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Rat Tomislava Karadžića i Radomira Antića

Bilo je to vreme kada je Milovan Rajevac sa selekcijom Gane bio peti na svetu, a kada je u fudbalskoj reprezentacijiu Srbije buktio orat između predsednika FSS Tomislava Karadžića i selektora Radomira Antića. Njihov sukob okončan je međusobnim tužbama, a ceo slučaj završio je pred Međunarodnim sudom u Lozani.

Milovan Rajevac prisetio se tog vremena u razgovoru za Kurir i ponude koju je dobio sa vrha FS Srbije.

- Bilo je poziva posle SP 2010, još je Radomir Antić bio selektor... Nekako, imao sam osećaj da je to bilo protokolarno, da nije bilo iskreno i vruće, da nije to bila istinska želja. I zato se to nije ostvarilo. Što kaže Moka Slavnić, radio bih i džabe, ali eto... Nekome je bio važniji džep. Nema veze. Želeo sam da posle Gane budem selektor Rusije, ili Amerike. Zamislite da neko od njih bude peti na svetu, kao Gana. Šta bi to tek bilo - zapitao se Milovan Rajevac.

Cenjen i poštovan u Gani

U to vreme Milovan Rajevac bio "kralj Gane" posle uspeha na SP u Južnoj Africi.



- Fenomenalan period. Niko mi se u Gani nije mešao u posao. Bio je to najveći uspeh u istoriji Afrike, biti peti na svetu. Sve je bilo potaman do utakmice sa Urugvajem, kad je Đan promašio penal u 120. minutu, a Gana ispala posle penala. I drugi put, kad sam postao selektor Gane bilo je dobro, ali je korona napravila problem. Ono što mi je drago, jeste činjenica da je posle mene ostala igra. Gana je i nakon mog odlaska otišla na mundijal 2014. u Brazil. Meni je to bila velika satisfakcija.

- Što bi neki rekli, slučajno sam igrao dva finala Afričkog kupa, bio prvak sveta sa U20, bio peti na svetu u Južnoj Africi... I danas, kad odem bilo gde u svetu, ljudi iz Gane kad me vide, žele da se slikaju sa mnom. U Njujorku, kada sam bio vozi me taksista i prepozna me, kaže da je iz Gane, zaustavlja sve... Izabrali su me u Africi za najboljeg trenera kontinenta! Zamislite to, da jedan Srbin dobije takvo priznanje. I to se nažalost ovde retko pominje. Glupo je da pričam o sebi, neka govore rezultati, bolje tako.

Radomiri Antić i Milan Jovanović slave pobedu nad Nemačkom na SP u Južnoj Africi 2010. godine Foto: Profimedia

Gana imala sreće protiv Srbije

Utakmica između Srbije i Gane u grupnoj fazi Mundijala se ne zaboravlja.



- Neverovatan osećaj, specifičan. Dok sam radio sa Ljupkom u Zvezdi dobro sam upoznao kvalitete Marka Pantelića i Nikole Žigića. Znao sam i Antaru (Radomir Antić op.a.) naravno. Ta utakmica je bila mnogo važna, kako za nas, tako i za Srbiju, jer je bila prva na mundijalu. Lomila se, a Gana je dobila zahvalujući sreći i greškama Srbije. Računao sam pre početka meča da će biti dobro i ako bude nerešeno.

- Srbija je tu pobedila sebe! Imali su isključenje Aleksandra Lukovića, a mi dobili igrača više, posle i penal. Srbija je mnogo grešila, a sreća je bila na našoj strani. Mi smo se tu podigli i sa Nemačkom prošli grupu, dobili Ameriku i plaisrali se u četvrtifanle, gde nismo imali sreće protiv Urugvaja. Taj promašeni Đanov penal u 120. minutu, pre toga tri šanse u pet sekundi. Još čekam da se spusti ta lopta sa prečke i uđem u polufinale - smehom je završio razgovor za Kurir Milovan Rajevac.

