Iz 20 premijerligaških klubova, 228 igrača pozvano je u reprezentacije za utakmice u baražu za Svetsko prvenstvo i prijateljske utakmice. Od njih, 23 je moralo da se povuče iz reprezentacija, a gotovo polovina su bili Arsenalovi igrači.

To je izazvalo spekulacije da li Arsenal ima problema sa povredama ili su u klubu samo oprezni, ali je Arteta rekao da je medicinsko stanje svakog igrača predstavljeno njihovim reprezentacijama.

"Imamo veoma dobar odnos i komunikaciju sa većinom reprezentacija, sigurno i sa (selektorom Engleske) Tomasom (Tuhelom). Mi smo ih izuzetno podržavali. Kada morate da saopštite stanje svakog igrača, uvek smo iskreni, a lekarska odluka je morala biti doneta. Bilo je jasno kakav je zaključak", rekao je Arteta, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Posle poraza u finalu Liga kupa od Mančester sitija, defanzivac Vilijam Saliba rekao je da se neće odazvati pozivu u reprezentaciju Francuske zbog povrede lista, a njegov saigrač Gabrijel povukao se iz brazilske selekcije zbog problema sa kolenom.

Njima su se zbog povreda kasnije priključili Ebereči Eze (Engleska), Martin Edegor (Norveška), Jurijen Timber (Holandija) i Leandro Trosar (Belgija).

Nakon što su se priključili svojim reprezentacijama, još pet igrača Arsenala moralo je da se ubrzo povuče, Deklan Rajs (Engleska), Bukajo Saka (Engleska), Noni Madueke (Engleska), Martin Subimendi (Španija) i Pjero Inkapje (Ekvador).

Arteta je rekao da su njegovi igrači očajnički hteli da igraju za svoje reprezentacije.

"Kada ste ispremni i dostupni da igrate za reprezentaciju, onda morate da igrate. Čini nas veoma ponosnim to što smo imali toliko igrača u reprezentacijama. Igrači očajnički žele da igraju za svoje države. Znam koliko im je to važno. Mi to u potpunosti podržavamo i kada to može, mi uradimo", naveo je on.

Arsenal je vodeći u Premijer ligi, a u subotu od 21 čas igraće na gostujućem terenu protiv drugoligaša Sautemptona, u četvrtfinalu FA kupa.

Arteta je rekao da će Eze propustiti utakmicu, da će Edegor i Timber biti na raspolaganju, a da povreda Maduekea nije toliko ozbiljna koliko se činilo.

On je upitan koliko će od tih 11 igrača koji su se povukli iz reprezentacija biti na raspolaganju za utakmicu protiv Sautemptona.

"Videćete. Pustiću vas da spekulišete. Posle toga možete da procenite. Sada smo u poziciji da moramo da napravimo najjači sastav kako bismo osvojili svako takmičenje. Dve ili tri utakmice nas dele od trofeja FA kupa i znamo koliko je to takmičenje važno za nas", rekao je Arteta.

(Beta)