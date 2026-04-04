Fudbaleri Real Madrida izgubili su od Majorke2:1 u 30. kolu španske La Lige.

Majorka je u 41. minutu povela protiv "kraljevskog kluba", a strelac pogotka je bio Morlanes.

Real Madrid

Dugo je taj rezultat bio na snazi, činilo se da će domaćin uzeti Realu sva tri boda, ali onda je u 88. minutu Eder Militao uspeo da donese nadu Madriđanima - ipak, uzalud!

Majorka je u 91. minutu vratila prednost, a ovaj put Vedat Murići, igrač tzv. Kosova nedavno je bio optužen kako je "prodao" braž protiv Turske u borbi za SP pogodio za 2:1.

Barselona u subotu veče ima šansu da protiv Atletika u Madridu ode na plus sedam u odnosu na Real!

