Fudbaleri Majorke pobedili su na svom terenu Real Madrid sa 2:1, u utakmici 30. kola španske Primere.
MURIĆI PRESUDIO KRALJEVIMA: Majorka u finišu meča slomila Real
Majorka je povela u 41. minutu pogotkom Manua Moralesa i taj rezultat je bio na snazi sve do finiša utakmice.
Najpre je Eder Militao u 88. minutu poravnao na 1:1, ali je samo tri minuta kasnije Vedat Murići doneo pobedu domaćem timu.
Real je i dalje drugi na tabeli sa 69 bodova, odnosno ima četiri boda manje od prvoplasirane Barselone, s tim da katalonski klub ima meč manje. Majorka je, na drugoj strani, na 17. poziciji i ima 31 bod, dva više od Elčea koji je prvi u zoni ispadanja.
Fudbaleri Majorke će u narednom kolu španskog šampionata dočekati Rajo Valjekano. Real će, posle duela sa minhenskim Bajernom u četvrfinalu Lige šampiona, dočekati Đironu.
(Beta)
