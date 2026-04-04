Majorka je povela u 41. minutu pogotkom Manua Moralesa i taj rezultat je bio na snazi sve do finiša utakmice.

Najpre je Eder Militao u 88. minutu poravnao na 1:1, ali je samo tri minuta kasnije Vedat Murići doneo pobedu domaćem timu.

Real je i dalje drugi na tabeli sa 69 bodova, odnosno ima četiri boda manje od prvoplasirane Barselone, s tim da katalonski klub ima meč manje.  Majorka je, na drugoj strani, na 17. poziciji i ima 31 bod, dva više od Elčea koji je prvi u zoni ispadanja.

Fudbaleri Majorke će u narednom kolu španskog šampionata dočekati Rajo Valjekano. Real će, posle duela sa minhenskim Bajernom u četvrfinalu Lige šampiona, dočekati Đironu.

(Beta)

