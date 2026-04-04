Fudbaleri Železničara pobedili su na svom terenu u Pančevu Novi Pazar 2:0, u utakmici pretposlednjeg, 29. kola regularnog dela Super lige Srbije.
PROJEKTIL DŽASPERA PRESUDIO NOVOM PAZARU: Nenad Lalatović nije imao rešenje za Železničar
Prednost Železničaru doneo je Simao Pedro golom u 32. minutu, a konačan rezultat je postavio Silvester Džasper pogotkom u 71. minutu.
Železničar je četvrti na tabeli sa 48 bodova, dok je Novi Pazar peti sa 47 bodova.
Železničar će u poslednjem kolu regularnog dela sezone igrati na gostujućem terenu u Ivanjici protiv Javora, dok će Novi Pazar dočekati Partizan.
(Beta)
