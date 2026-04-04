Prednost Lajpcigu doneo je Antonio Nusa golom u 15. minutu, a vođstvo je uvećao Romulo Kardozo pogotkom u 52. minutu.

Konačan rezultat postavio je napadač Verdera Salim Musa golom u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena, na asistenciju srpskog napadača Jovana Miloševića.

Milošević je u igru ušao u 76. minutu, dok njegovi sunarodnici u ekipi Lajpciga Kosta Nedeljković i Andrija Maksimović nisu bili u sastavu svog tima na današnjem meču.

Verder zauzima 14. mesto na tabeli sa 28 bodova, dok je ;Lajpcig četvrti sa 53 boda.

Verder će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Kelna, dok će ;Lajpcig dočekati Borusiju Menhengladbah.

Bajern Minhen je na gostujućem terenu pobedio Frajburg 3:2.

Prednost Frajburgu doneo je Žoan Manzambi golom u 46. minutu, a vođstvo je uvećao Lukas Heler pogotokom u 71. minutu.

Vođstvo Frajburga smanjio je Tom Bišof golom u 81. minutu, da bi isti igrač doneo izjednačenje Bajernu pogotkom u drugom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Pobedonosan gol za Bajern postigao je Lenart Karl u devetom minutu nadoknade drugog poluvremena. ; Bajern je prvi na tabeli sa 73 boda, 12 više i utakmicom više od drugoplasirane Borusije Dortmund, dok je Frajburg osmi sa 37 bodova.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Bajern u Hamburgu protiv Sankt Paulija, a Frajburg protiv Majnca.

Majnc je na gostujućem terenu u Zinshajmu pobedio Hofenhajm 2:1.

Prednost Majncu doneo je Filip Tiz golom u 13. minutu, a izjednačenje Hofenhajmu Fisnik Aslani pogotkom u 23. minutu.

Pobedonosan gol za Majnc postigao je Tic u 79. minutu.

Majnc je deveti na tabeli sa 33 boda, dok je Hofenhajm peti sa 50 bodova.

Majnc će u narednom kolu dočekati Frajburg, dok će Hofenhajm igrati na gostujućem terenu protiv Augsburga.

Bajer Leverkuzen je na svom terenu pobedio Volfsburg 6:3, i prekinuo niz od tri uzastopna remija u Bundesligi.

Prednost Volfsburgu doneo je Jonas Vin golom u 16. minutu, a izjednačenje Leverkuzenu Alehandro Grimaldo pogotkom iz penala u 30. minutu.

Vođstvo Volfsburgu vratio je Joakim Mele golom u 31. minutu, a dodatno ga je uvećao Kristijan Eriksen pogotkom iz penala u 38. minutu.

Prednost Volfsburga smanjio je Grimaldo golom u 44. minutu, a izjednačenje Leverkuzenu doneo je Patrik Šik pogotkom iz penala u 53. minutu.

Vođstvo Leverkuzenu doneo je Edmond Tapsoba golom u 68. minutu, a prednost domaćeg tima je uvećao Ibrahim Maza pogotkom u 73. minutu.

Konačan rezultat postavio je vezista Leverkuzena Malik Tilman pogotkom u šestom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Bajer Leverkuzen je šesti na tabeli sa 49 bodova, dok Volfsburg zauzima pretposlednje, 17. mesto sa 21 bodom.

Bajer Leverkuzen će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Borusije Dortmund, dok će Volfsburg dočekati Ajntraht iz Frankfurta.

Meč između domaćeg HSV-a i Augsburga u Hamburgu završen je remijem 1:1, dok je Borusija Menhengladbah na svom terenu odigrala nerešeno protiv Hajdenhajma 2:2.

