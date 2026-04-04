Radnički 1923 je poveo golom Slobodana Simovića u 75. minutu, a konačan rezultat postavio je Jovan Ćirić u 90. minutu.

Kragujevački tim je deveti na tabeli domaćeg šampionata sa 35 bodova, dok je Mladost na 14. poziciji sa 29 bodova na svom kontu.

Fudbaleri Javora pobedili su u Subotici ekipu Spartaka sa 2:1. ; Kvaku Osej je doveo Spartak u vođstvo u 47. minutu, izjednačio je Mamane Amadou Sabo sa penala u 62. minutu, a pobedu Javoru doneo je Petar Petrović u 94. minutu.

Javor je na 11. mestu na tabeli sa 34 osvojena boda, dok je Spartak na 15, pretposlednjoj poziciji sa 21 bodom.

Radnički 1923 će u poslednjem kolu regularnog dela sezone gostovati Čukaričkom, Mladost će dočekati Napredak, Spartak ide u goste Crvenoj zvezdi, dok će Javor ugostiti Železničar.

(Beta)