Golova na ovom meču nije bilo sve do sudijske nadoknade u drugom poluvremenu kada su Karim Adejemi u 94. i Julijan Brant 96. minutu doneli pobedu Borusiji.

Dortmund je upisao 19. pobedu u domaćem šampionatu i drugi je na tabeli sa 64 boda, odnosno ima devet manje od minhenskog Bajerna. Štutgart je četvrti tim lige sa 53 osvojena boda.

Fudbaleri Borusije Dortmund će u narednom kolu Bundeslige dočekati Bajer Leverkuzen, dok će Štutgart na svom terenu igrati protiv Hamburga.

(Beta)