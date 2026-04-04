Čelsi je poveo već u drugom minutu utakmice, odnosno posle 64 sekundi kada je mrežu gostujućeg tima pogodio Jorel Hato. Žoao Pedro je povisio na 2:0 u 25. minutu, da bi Džordan Lorens Gabrijel autogolom u 42. minutu postavio konačan rezultat prvog poluvremena.

Mrežu Port Vejla su u nastavku utakmice pogodili i Tosin Adarabiojo u 57, Andrej Santos u 69, Estevao u 82. i Garnaćo sa penala u 92. minutu.

Plasman u polufinale FA kupa ranije danas je obezbedio i Mančester siti koji je pobedio Liverpul sa 4:0.  U preostala dva polufinala sastaće se Sautempton i Arsenal, odnosno Vest Hem i Lids.

(Beta)

