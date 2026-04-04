Slušaj vest

Fudbaleri IMT-a i Vojvodine odigrali su u Loznici nerešeno 0:0, u utakmici 29. kola Super lige Srbije.

Vojvodina je druga na tabeli domaćeg šampionata sa 59 bodova, odnosno ima deset bodova manje od prvoplasirane Crvene zvezde, a dva više od Partizana koji je na trećem mestu.

Na drugoj strani, IMT je na 12. poziciji sa 34 boda.

Fudbaleri Vojvodine će u poslednjem kolu regularnog dela sezone dočekati niški Radnički, dok će IMT gostovati TSC-u.

(Beta)

