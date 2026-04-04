Fudbaleri Lacija i Parme odigrali su večeras nerešeno 1:1, u utakmici 31. kola italijanske Serije A.
PARMA ODNELA BOD SA OLIMPIKA: Lacio izbegao poraz
Ekipa Parme je povela pogotkom Enrika del Prata u 15. minutu, a izjednačenje i bod Laciju doneo je Tidžani Noslin u 77. minutu.
Lacio je osmi na tabeli sa 44 osvojena boda, dok je Parma na 12. poziciji sa 35 bodova. ; Fudbaleri Lacija će u narednom kolu Serije A gostovati Fjorentini, dok će Parma dočekati Napoli.
(Beta)
