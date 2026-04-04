Fudbaleri Sautemptona plasirali su se u polufinale FA kupa, pošto su na svom terenu pobedili Arsenal sa 2:1.
Fudbal
ŠOK U FA KUPU: Arsenal eliminisan, Sautempton u polufinalu
Slušaj vest
Sautempton je poveo golom Rosa Stjuarta u 35. minutu, izjednačio je Viktor Đekereš u 68. minutu, da bi pobedu domaćem timu doneo Šej Čarls.
U polufinale FA kupa ranije danas su se plasirali Mančester siti i Čelsi. Siti je bio ubedljiv protiv Liverpula sa 4:0, a Čelsi protiv Port Vejla sa 7:0.
U poslednjem duelu četvrtfinala sutra će se sastati Vest Hem i Lids.
(Beta)
Reaguj
Komentariši