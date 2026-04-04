Slušaj vest

Barselona je upisala 25. pobedu od početka sezone i prva je na tabeli sa 76 bodova, odnosno ima sedam bodova više od Real Madrida. Atletiko je, na drugoj strani, četvrti tim lige sa 57 bodova.

Đulijano Simeone je u 39. minutu doneo vođstvo Atletiku, ali je radost domaće ekipe kratko trajala, pošto je samo samo tri minuta kasnije izjednačenje Barseloni doneo Markus Rašford.

Atletiko je u finišu prvog poluvremena, u sudijskoj nadoknadi, ostao sa igračem manje na terenu jer je Niko Gonzales dobio crveni karton zbog starta nad Laminom Jamalom.

Samo što je počelo drugo poluvreme, crveni karton zaradio je i igrač Barselone Đerard Martin, ali je sudija promenio odluku i dao mu "samo" žuti nakon što je pogledao snimak. ; Utakmica je rešena u 88. minutu golom Roberta Levandovskog, koji je se našao na pravom mestu i jednu odbijenu loptu ramenom poslao u mrežu.

Ova dva tima sastaće se ponovo već u sredu, u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona, a domaćin će biti Barselona.