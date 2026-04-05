Fudbaleri Javora savladali su Spartak u Subotici rezultatom 2:1, ali smo na ovom meču mogli da vidimo dve sporne sudijske odluke arbitra Marka Ivkovića.

Dva penala dosudio je Ivković za Javor, a samo je jedan poništen iz VAR sobe u kojoj su sedeli Jovan Šegrt i Bojan Banović.

Sporan penal za Javor protiv Spartaka Foto: Printscreen / Youtube / Arena Sport

Prvi jedanaesterac dosuđen je u 62. minutu kada je golman Spartaka Minić je izbio loptu u svom kaznenom prostoru ispred Petrovića, a sudija Marko Ivković pokazao je na "belu tačku". Intervencije iz VAR sobe nije bilo, a Javor je uspeo da izjednači na 1:1. Malo posle toga dosuđen je još jedan penal za Javor, ali je ovog puta on poništen posle konsultacije sa VAR sobom.

Kako je sve izgledalo možete pogledati na 2:50 u sledećem snimku:

Nije dugo trebalo Spartaku da se oglasi, te su Subotičani objavili žestoko saopštenje u kom su istakli da će pisati žalbu UEFA i FIFA. Saopštenje prenosimo u celosti:

- Fudbalski klub Spartak Subotica se treći put u tekućoj sezoni obraća javnosti povodom, po našem dubokom uverenju, nedopustivog i kontinuirano štetnog sudijskog tretmana prema našem klubu.

Nakon večerašnje utakmice protiv Javor Matisa, bili smo prinuđeni da se još jednom javno oglasimo, jer smatramo da je ono čemu smo večeras svedočili još jedan u nizu primera odluka koje su direktno uticale na rezultat, plasman i konačnu sudbinu našeg kluba u Super ligi Srbije.

Poseban razlog za ovo obraćanje predstavlja suđenje glavnog arbitra Marka Ivkovića, koji je na večerašnjoj utakmici dosudio dva kaznena udarca protiv našeg tima, od kojih je jedan nakon VAR provere poništen. Smatramo da ni u jednoj od te dve situacije nije bilo elemenata za dosuđivanje najstrože kazne, zbog čega sa punim pravom postavljamo pitanje kriterijuma po kojem se sudi utakmicama Fudbalskog kluba Spartak.

Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da ovo nije izolovan slučaj, niti incident koji se dogodio prvi put.

Naprotiv, u poslednja četiri kola, naš klub je odigrao utakmice protiv direktnih konkurenata u borbi za opstanak, od čega su čak tri utakmice igrane na domaćem terenu, i na svakoj od tih utakmica za protivnika je dosuđen najmanje jedan kazneni udarac. Nakon detaljne analize svih navedenih situacija, utvrđeno je da su ti kazneni udarci bili nepostojeći, te da su direktno uticali na konačne rezultate tih utakmica, a samim tim i na položaj timova na tabeli.

Posebno zabrinjava činjenica da su dosuđivanjem ta tri nepostojeća kaznena udarca protiv našeg kluba načinjene ukupno čak šest ozbiljnih sudijskih grešaka - tri od strane glavnih arbitara na terenu i još tri od strane sudija u VAR sobi, koji u tim situacijama nisu reagovali, nisu pozvali glavne sudije da pregledaju snimak i nisu ispravili očigledno pogrešne odluke.

Imajući u vidu da je nakon detaljne analize utvrđeno da u svim navedenim situacijama nije bilo elemenata za dosuđivanje kaznenih udaraca, ovim putem javno postavljamo pitanje predsedniku Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije, gospodinu Domeniku Mesini, kakav je njegov komentar na ove situacije, ali i na celokupan sudijski tretman kojem je Fudbalski klub Spartak bio izložen tokom čitave sezone.

Te odluke nisu predstavljale samo pojedinačne sudijske procene, već su imale konkretne takmičarske posledice. Njihov zbirni efekat direktno je uticao na naš bodovni saldo, plasman na tabeli i, na kraju, na činjenicu da je Fudbalski klub Spartak doveden u situaciju da ispadne iz Super lige Srbije u niži rang takmičenja.

Ne bežimo od činjenice da je i iza nas teška i rezultatski zahtevna sezona, ali isto tako smatramo da je naša obaveza da jasno, otvoreno i odgovorno ukažemo na to da je niz spornih i po nas izuzetno štetnih arbitražnih odluka imao ozbiljan uticaj na tok naše sezone i da je granica regularnosti takmičenja u više navrata bila ozbiljno dovedena u pitanje.

Posebno zabrinjava činjenica da se ovakve situacije gotovo po pravilu događaju upravo u utakmicama od najvećeg rezultatskog značaja, protiv ekipa sa kojima vodimo direktnu borbu za opstanak, čime se opravdano nameće pitanje da li Fudbalski klub Spartak zaista ima ravnopravan i nepristrasan tretman u okviru takmičenja.

Fudbalski klub Spartak Subotica je klub sa tradicijom, integritetom i dugogodišnjim statusom učesnika Supe rlige Srbije, koji je našu zemlju u više navrata časno i dostojanstveno predstavljao i na evropskoj sceni, kroz nastupe u kvalifikacijama za evropska takmičenja. Upravo zbog toga, smatramo da imamo ne samo pravo, već i obavezu, da se borimo za regularnost, odgovornost, profesionalnost i jednake aršine za sve učesnike takmičenja, ali isto tako i puno pravo da javnost upoznamo sa odlukama i okolnostima koje su, po našem uverenju, ozbiljno uticale na sportski i takmičarski položaj našeg kluba.

Ovim putem još jednom apelujemo na nadležne organe sudijske organizacije, kao i na Fudbalski savez Srbije kao krovnu organizaciju srpskog fudbala, da ozbiljno, odgovorno i bez odlaganja preispitaju sve okolnosti i odluke koje su u kontinuitetu donošene na štetu našeg kluba, a koje su ostavile ozbiljne posledice po naš takmičarski status, uz očekivanje da nadležne institucije povodom svega navedenog konačno zauzmu jasan stav, preduzmu odgovarajuće korake i pokažu nivo odgovornosti koji je, nažalost, izostao i u prethodnom periodu, iako su se sporne i po naš klub štetne odluke iz kola u kolo ponavljale bez vidljivih posledica i reakcije nadležnih.

Takođe, imajući u vidu da se gospodin Domeniko Mesina tokom čitave sezone nije oglašavao, uprkos tome što je za to bilo i više nego dovoljno razloga, a i pored činjenice da smo u više navrata očekivali i pozivali da se javno izjasni i objasni brojne sporne odluke, ovim putem ga još jednom pitamo kako ocenjuje rad sudija tokom ove sezone i da li zaista smatra da je suđenje u Superligi Srbije bilo na nivou koji jedno profesionalno i regularno takmičenje mora da ima.

Posle svega što smo tokom ove sezone doživeli i pretrpeli, ostaje nam da se još jednom zapitamo: da li je sve ono čemu smo svedočili zaista slučajnost - ili kontinuitet odluka koje su direktno odlučivale o sudbini Fudbalskog kluba Spartak?

Isto tako, ostaje otvoreno i pitanje da li Fudbalski klub Spartak može da očekuje bolje, ravnopravnije i nepristrasnije suđenje tek onda kada i teoretski i matematički ostane bez šansi za opstanak u Super ligi Srbije, odnosno tek onda kada naši direktni konkurenti ostvare dovoljnu bodovnu prednost u odnosu na naš klub?!

Na kraju, obaveštavamo javnost da će Fudbalski klub Spartak u najkraćem mogućem roku, uputiti zvaničan dopis UEFA i FIFA, u kojem će detaljno dokumentovati sve sporne i po naš klub štetne situacije koje su se tokom ove sezone događale na utakmicama našeg tima, uz poziv da se povodom svega navedenog preduzmu odgovarajući koraci. Imajući u vidu da Fudbalski savez Srbije i nadležni organi do ovog trenutka nisu pokazali spremnost da adekvatno reaguju na očigledan kontinuitet grešaka na štetu našeg kluba, ne vidimo drugo rešenje osim da se za zaštitu regularnosti i interesa kluba obratimo i međunarodnim fudbalskim institucijama - navodi se u saopštenju.

Šta vi mislite, da li je penal za Javor bio opravdano dosuđen?

