"PAUZA NAM NIJE DOBRO DOŠLA, MALO SMO SE OPUSTILI" Tanjga rezimirao učinak Vojvodine na gostovanju IMT
Šef stručnog štaba Vojvodine Miroslav Tanjga smatra da reprezentativna pauza nije prijala njegovoj ekipi.
Vojvodina je niz pobeda prekinula remijem sa ekipom IMT-a, ali Tanjga ističe da ne može da bude nezadovoljan nakon svega viđenog na terenu.
- Ne mogu da kažem da ovaj rezultat nije bio dobar, s obzirom na tok utakmice. Ova utakmica je bila najblaže rečeno divlja, ništa se tu nije dešavalo osim u poslednja dva minuta kada smo mogli da damo gol i mi i oni. Remi je bio pravedan rezultat. Što se tiče pauze, nama ova pauza nije dobro došla, moram da priznam. Prvo smo doživeli povrede, prvo Siniša Tanjga, potom se povredio i Eta koji ga je zamenio pa smo morali da rotiramo u odbrani. Sve u svemu, rezultat s kojim možemo da budemo zadovoljni i da živimo sa njim, idemo dalje, sledi Radnički u Novom Sadu. Imali smo nekoliko igrača koji su bili sa reprezentacijama, imali smo povrede, jednostavno, dešavale su se neke čudne stvari. Nije mi se sviđala atmosfera jer nismo imali sve igrače na okupu, malo smo se opustili, ova pauza nije dobro došla, ali idemo dalje - zaključio je Tanjga.
U narednom kolu, u sredu od 18 časova, Vojvodina dočekuje Radnički iz Niša.